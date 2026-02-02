استجاب اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لمطالب أهالي قرية الطرفة التابعة لمدينة سانت كاترين، بإنشاء ملعب نجيل صناعي لخدمة أبناء القرية، ضمن الخطة الإنشائية لتطوير ملاعب مراكز الشباب في المناطق المحرومة بالمحافظة.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن مركز شباب الطرفة تم اختياره لإنشاء ملعب نجيل صناعي مضاء على أعلى مستوى، وفق توجيهات المحافظ بالاهتمام بوديان المحافظة، مع مراعاة حماية موقع الملعب من مخاطر السيول بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين.

وأضاف فتحي أن الأعمال من المقرر الانتهاء منها وافتتاح الملعب في شهر أبريل المقبل، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 2 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل على تطوير المنشآت الرياضية لتعزيز الأنشطة المجتمعية، تماشيًا مع خطة استدامة التنمية التي تنفذها المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة أن المحافظة نفذت العديد من المشروعات الشبابية الأخرى، حيث تم تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية لدعم الشباب وتمكينهم من المساهمة في تحقيق النهضة الوطنية، ومن أبرزها إنشاء ملعبين خماسيين بنجيل صناعي بمركزي شباب وادي غرندل بأبو زنيمة وأبوصويرة برأس سدر، فيما يجري حاليًا استكمال التشطيبات النهائية لملعب بمدينة أبورديس، والتي تتضمن أعمال الإنارة فقط.