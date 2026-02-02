إعلان

إصابة 3 أشخاص بالاختناق في حريق داخل معمل بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

04:44 م 02/02/2026

تحولت لحظة عمل روتينية إلى حالة من الفزع، اليوم الإثنين، بعد نشوب حريق داخل أحد المعامل بشارع السكة الحديد، نطاق محافظة الإسماعيلية، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق جراء استنشاق الدخان.

تلقى رجال الإسعاف بإقليم القناة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بانفجار الحريق، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث للتعامل مع الوضع.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحريق، مع الاستعداد لنقل أي حالة تستدعي الرعاية الطبية إلى المستشفى، فيما لم تسجل إصابات خطيرة حتى الآن.

وتواصل الجهات المعنية متابعة الموقف عن كثب للوقوف على أسباب الحريق وحجم الخسائر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المكان، مع استمرار عمليات السيطرة على الحريق حتى استقرار الوضع بالكامل.

