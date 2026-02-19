بورسعيد - طارق الرفاعي:

كشف شاهد عيان، تفاصيل اللحظات الأخيرة لـ 18 عاملاً، اليوم الخميس، قبل وفاتهم في حادث محور 30 يونيو جنوب بورسعيد، جراء تصادم سيارة نقل بأخرى ربع نقل محملة بصيادين.

وأشار إلى أنه كان يتواجد محل إصلاح إطارات السيارات على جانب الطريق، وأمامه كانت تقف سيارة نقل ثقيل محملة ويقومون بإصلاح الكاوتش الخاص بها، وبعد مرور وقت قليل حضرت سيارة ربع نقل لكي تزود هواء في الكاوتش.

وأضاف: "أثناء ما العامل بيزود الهوا للأسف جاءت عربية نقل تانية من ورا بسرعة، والسواق ملحقش يفرمل ولا يوقف فدهس عربية الربع نقل والعمال اللي كانوا واقفين في النص".

تلقت هيئة الإسعاف بلاغًا بحدوث حادث مروع نتيجة تصادم سيارة نقل مع سيارة ربع نقل محملة بأفراد، على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد، فهرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة وتم نقل 18 جثة إلى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، حيث تم نقل جثتين إلى مستشفى السلام، و5 جثث إلى مستشفى النصر منهم 3 جثث أشلاء، و, 5 جثث إلى مستشفى الزهور، و6 جثث إلى مستشفى 30 يونيو منهم جثة ٱشلاء.

وتباشر جهات التحقيق تحقيقاتها في الواقع لكشف ملابساتها النهائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بدوره، نعى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضحايا الحادث، وتوجه لأسرهم بخالص العزاء والمواساة، موجها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، كما وجه الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة تقديم التدخلات الإغاثية وصرف المساعدات العاجلة لأسر الضحايا والمصابين.

وأكد رئيس الوزراء، متابعته لتداعيات الحادث، عبر تقارير من محافظ بورسعيد، والمسئولين المعنيين، خلال زيارته لواشنطن، نيابة عن فخامة السيد الرئيس، لحضور الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام"، الذي يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن جانبها، كشفت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها تتابع تداعيات الحادث، وأنها وجهت رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم.

فى السياق ذاته، تقدم وزير العمل حسن رداد بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا الحادث، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

ووجّه وزير العمل مديرية عمل بورسعيد بسرعة جمع المعلومات، إعداد وإرسال تقرير مفصل بأسماء الضحايا والمصابين وملابسات الحادث، لبحث سرعة صرف إعانات عاجلة للعمال وأسرهم من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، في إطار الدور الاجتماعي لـ وزارة العمل، وتخفيفًا عن كاهل الأسر المتضررة من هذا الحادث الأليم.