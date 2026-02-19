إعلان

شاهد عيان يكشف كيف تسبب "كاوتش السيارة" فى وفاة 18 عاملاً في نهار رمضان -صور

كتب : طارق الرفاعي

10:25 م 19/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حادث محور 30 يونيو (6)
  • عرض 6 صورة
    حادث محور 30 يونيو (3)
  • عرض 6 صورة
    حادث محور 30 يونيو (4)
  • عرض 6 صورة
    حادث محور 30 يونيو (2)
  • عرض 6 صورة
    حادث محور 30 يونيو (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بورسعيد - طارق الرفاعي:

كشف شاهد عيان، تفاصيل اللحظات الأخيرة لـ 18 عاملاً، اليوم الخميس، قبل وفاتهم في حادث محور 30 يونيو جنوب بورسعيد، جراء تصادم سيارة نقل بأخرى ربع نقل محملة بصيادين.

وأشار إلى أنه كان يتواجد محل إصلاح إطارات السيارات على جانب الطريق، وأمامه كانت تقف سيارة نقل ثقيل محملة ويقومون بإصلاح الكاوتش الخاص بها، وبعد مرور وقت قليل حضرت سيارة ربع نقل لكي تزود هواء في الكاوتش.

وأضاف: "أثناء ما العامل بيزود الهوا للأسف جاءت عربية نقل تانية من ورا بسرعة، والسواق ملحقش يفرمل ولا يوقف فدهس عربية الربع نقل والعمال اللي كانوا واقفين في النص".

تلقت هيئة الإسعاف بلاغًا بحدوث حادث مروع نتيجة تصادم سيارة نقل مع سيارة ربع نقل محملة بأفراد، على محور 30 يونيو جنوب بورسعيد، فهرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة وتم نقل 18 جثة إلى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، حيث تم نقل جثتين إلى مستشفى السلام، و5 جثث إلى مستشفى النصر منهم 3 جثث أشلاء، و, 5 جثث إلى مستشفى الزهور، و6 جثث إلى مستشفى 30 يونيو منهم جثة ٱشلاء.

وتباشر جهات التحقيق تحقيقاتها في الواقع لكشف ملابساتها النهائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بدوره، نعى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضحايا الحادث، وتوجه لأسرهم بخالص العزاء والمواساة، موجها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، كما وجه الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة تقديم التدخلات الإغاثية وصرف المساعدات العاجلة لأسر الضحايا والمصابين.

وأكد رئيس الوزراء، متابعته لتداعيات الحادث، عبر تقارير من محافظ بورسعيد، والمسئولين المعنيين، خلال زيارته لواشنطن، نيابة عن فخامة السيد الرئيس، لحضور الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام"، الذي يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن جانبها، كشفت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها تتابع تداعيات الحادث، وأنها وجهت رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم.

فى السياق ذاته، تقدم وزير العمل حسن رداد بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا الحادث، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

ووجّه وزير العمل مديرية عمل بورسعيد بسرعة جمع المعلومات، إعداد وإرسال تقرير مفصل بأسماء الضحايا والمصابين وملابسات الحادث، لبحث سرعة صرف إعانات عاجلة للعمال وأسرهم من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، في إطار الدور الاجتماعي لـ وزارة العمل، وتخفيفًا عن كاهل الأسر المتضررة من هذا الحادث الأليم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بورسعيد حادث محور 30 يونيو تصادم سيارة نقل بأخرى ربع نقل محل إصلاح إطارات السيارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جحيم المنطقة الصناعية بأكتوبر.. النيران تلتهم مصنع ملابس والحصيلة 25 مصابا
حوادث وقضايا

جحيم المنطقة الصناعية بأكتوبر.. النيران تلتهم مصنع ملابس والحصيلة 25 مصابا
نجيب ساويرس: خسرت 500 مليون يورو بسبب قرار اتخذته وأنا متنرفز
أخبار وتقارير

نجيب ساويرس: خسرت 500 مليون يورو بسبب قرار اتخذته وأنا متنرفز
نجيب ساويرس: 70% من ثروتي مستثمرة في الذهب وتربينا على القناعة
أخبار وتقارير

نجيب ساويرس: 70% من ثروتي مستثمرة في الذهب وتربينا على القناعة
أول تعليق من حماس على قرارات مجلس السلام لغزة.. ماذا قالت؟
شئون عربية و دولية

أول تعليق من حماس على قرارات مجلس السلام لغزة.. ماذا قالت؟
«أنا غير محجبة فهل يقبل الله صيامي؟».. سؤال من سيدة وأمين الفتوى يجيب (فيديو)
جنة الصائم

«أنا غير محجبة فهل يقبل الله صيامي؟».. سؤال من سيدة وأمين الفتوى يجيب (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
الجنيه يتراجع والبورصة تهبط.. والحكومة تطرح "سند المواطن" (نشرة رمضان الاقتصادية)
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة