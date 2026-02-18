رئيس جامعة أسيوط يهنئ اللواء محمد علوان بتولي منصب المحافظ

استقبل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، الذي حرص على تقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه محافظًا للإقليم، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته الوطنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أحمد عدوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة.

وخلال اللقاء، أعرب محافظ أسيوط عن تقديره لهذه اللفتة الطيبة، مؤكدًا أن جامعة أسيوط تمثل إحدى القلاع العلمية العريقة في صعيد مصر، ولها دور محوري في دعم خطط التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة، سواء في مجالات البحث العلمي أو خدمة المجتمع أو إعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل.

وأشار المحافظ إلى أهمية تكامل الأدوار بين الأجهزة التنفيذية والمؤسسات الأكاديمية، لافتًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة تنعكس آثارها مباشرة على المواطن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطط الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

من جانبه، أكد رئيس جامعة أسيوط اعتزاز الجامعة بالتعاون المثمر مع المحافظة، واستعدادها الكامل لتقديم الدعم العلمي والاستشاري في مختلف المشروعات التنموية، من خلال بيوت الخبرة والكفاءات العلمية التي تزخر بها كليات الجامعة ومعاهدها المتخصصة، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع إمكاناتها البحثية في خدمة قضايا المجتمع الأسيوطي.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها دعم المبادرات المجتمعية، وتعزيز الأنشطة الطلابية ذات البعد التنموي، والاستفادة من الدراسات العلمية في مواجهة التحديات البيئية والخدمية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة ويعزز دور الجامعة كشريك رئيسي في تحقيق رؤية الدولة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.