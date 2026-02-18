في واقعة أثارت حالة من الجدل بين الأهالي، تحوّل سور مدخل جمعية دمشيت الزراعية بمحافظة الغربية إلى ما يشبه كافيتريا مفتوحة، بعدما استُخدم كمكان لوضع المقاعد وتقديم المشروبات، في مشهد اعتبره البعض خروجًا عن الدور الخدمي المفترض للجمعية.

الموقف، الذي وصفه عدد من أبناء القرية بـ«الطريف المحزن»، دفع إلى تداول صور وتعليقات ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن المدخل يُفترض أن يكون واجهة لخدمة المزارعين وتنظيم مصالحهم، لا ساحة لجلسات الشاي والقهوة، وبينما يرى البعض أن الأمر يدخل في إطار "النشاط الاجتماعي"، اعتبر آخرون أن المشهد يعكس خللًا في تحديد الأولويات واستغلال المرافق العامة.

ولم يخلُ التعليق الشعبي من إسقاطات فنية، إذ شبّه البعض ما حدث بأحداث فيلم التجربة الدنماركية للفنان عادل إمام، حيث تختلط المفاهيم وتتحول الأهداف الأساسية إلى مواقف عبثية ذات طابع ساخر، فبدلًا من تطوير الخدمات الزراعية أو تحسين بيئة العمل داخل الجمعية، بات المدخل أقرب إلى “استراحة عامة” يتبادل فيها الرواد أطراف الحديث.

وطالب عدد من الأهالي بضرورة مراجعة أوجه استخدام المرافق التابعة للجمعية، والتأكيد على الحفاظ على طابعها الخدمي بما يتماشى مع دورها الأساسي في دعم المزارعين، مع تنظيم أي أنشطة اجتماعية بصورة لا تتعارض مع طبيعة المكان ووظيفته.