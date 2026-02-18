«رؤية مصر 2030».. محافظ أسوان يصدر قرارات لإعادة هيكلة العمل التنفيذي

أصدر المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، حزمة من القرارات التنظيمية لإعادة هيكلة منظومة العمل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، وذلك في ضوء «رؤية مصر 2030» وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لترسيخ النهج المؤسسي القائم على الكفاءة والشفافية وتسريع معدلات الإنجاز.

وأكد المحافظ أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل بروح الفريق الواحد، والاعتماد على معايير واضحة لتقييم الأداء، مع الدفع بعناصر شابة وكفاءات قادرة على تحمل المسؤولية ومواكبة خطط الدولة للتنمية الشاملة، مشددًا على أن معيار المرحلة هو تحقيق إنجاز فعلي وملموس على أرض الواقع ينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح عمرو لاشين أن القرارات الجديدة تضمنت إعادة توزيع الاختصاصات داخل الديوان العام والوحدات المحلية، وتفعيل آليات المتابعة الميدانية، وتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، في إطار استراتيجية تستهدف تطوير الأداء الحكومي وبناء جهاز إداري أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع التحديات والمتغيرات.

وشملت القرارات تكليف أحمد صلاح الدين مصطفى للعمل رئيسًا لمركز ومدينة أسوان، وتكليف إبراهيم محمد سليمان مشرفًا عامًا على الوحدات المحلية بمركزي دراو وكوم أمبو، ونجار عبد الرحمن محمد قائمًا برئاسة مدينة أبو سمبل السياحية، واللواء ياسر عبد الشافي محمد مشرفًا على المبادرة الرئاسية حياة كريمة وما يُكلف به من أعمال أخرى، إضافة إلى تكليف عماد حمدي عبد الحميد مشرفًا عامًا على شؤون مكتب المحافظ، ومحمد ممدوح أحمد معاونًا للمحافظ للمتابعة الميدانية.

كما تضمنت القرارات تكليف أسماء سيف الدين برجاس مديرًا للإدارة الاستراتيجية، ومحمد جابر علي قائمًا بأعمال مدير المكتب الفني للمحافظ، ورانيا يحيى مغربي قائمًا بعمل مدير وحدة السكان، ومصطفى جلال أبو الحسن مديرًا لوحدة الميكانيكا والكهرباء، وعبد الرحمن حسين إبراهيم مديرًا لوحدة المتغيرات المكانية.

وأكد محافظ أسوان أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة الانضباط المؤسسي ورفع كفاءة الجهاز التنفيذي، بما يحقق تطلعات أبناء المحافظة نحو خدمات أفضل وتنمية مستدامة.