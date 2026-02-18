إعلان

نائب وزير الصحة يبحث مع "الصندوق السيادي" آليات التعاون

كتب : أحمد جمعة

06:42 م 18/02/2026

جانب من الإجتماع

عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي صندوق مصر السيادي للاستثمار والتطوير برئاسة نهي خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي ، ووضع خارطة طريق متكاملة للنهوض بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة تليق بالمواطن المصري وتتوافق مع المعايير العالمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الاجتماع استعرض آخر التطورات في مشروع التأمين الصحي الشامل، مع التركيز على آليات التعاون المشترك لتسريع تجهيز البنية التحتية والإنشائية للمستشفيات في محافظات المرحلة الأولى التي دخلت الخدمة، والمحافظات المدرجة في المراحل القادمة، لضمان جاهزيتها وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد.

‎وأضاف أن المناقشات تناولت سبل تذليل العقبات أمام المستثمرين والشركات العالمية الراغبة في الدخول إلى السوق الصحي المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الصندوق على تقديم حزمة حوافز استثمارية جذابة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في الرعاية الصحية والسياحة العلاجية.

وأكد المتحدث أن هذا التعاون يمثل مزيد من الدعم للاستثمار في القطاع الصحي ، بما يعزز استدامة وجودة الخدمات الطبية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة الملفات ذات الأولوية، مع التركيز على دمج التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في إدارة المنشآت الصحية، لرفع كفاءة التشغيل، والوصول إلى تغطية صحية شاملة على مستوى الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة لرؤية مصر 2030.

