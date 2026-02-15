إعلان

أوقاف الإسماعيلية تنظّم ندوة حول "الاستعداد الإيماني لرمضان"

كتب : أميرة يوسف

03:34 م 15/02/2026

أوقاف الإسماعيلية تنظّم ندوة حول الاستعداد الإيماني لرمضان

نظّمت مديرية أوقاف الإسماعيلية ندوة دعوية بعنوان: «استقبال شهر رمضان المبارك»، وذلك بالمعهد العالي للسياحة، في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الوعي الديني وتعزيز الاستعداد الإيماني لاستقبال الشهر الكريم لدى مختلف فئات المجتمع.

حاضر في الندوة فضيلة الشيخ جمال علي، وفضيلة الشيخ مصباح شكري، حيث تناولا فضل شهر رمضان المبارك، وأهمية استقباله بالتوبة الصادقة، وتجديد النية، وحسن استثمار أوقاته في الطاعات، مع التوازن بين متطلبات العبادة وشئون الحياة، مؤكدين أن الشهر الكريم يمثل فرصة عظيمة لإصلاح النفس وتعزيز القيم الإيمانية.

كما أكّد المحاضران أهمية التحلي بالأخلاق الكريمة، وترسيخ قيم التكافل والتراحم، واغتنام نفحات الشهر المبارك فيما ينفع الفرد والمجتمع، مع توجيه عناية خاصة بالشباب وضرورة تعظيم شعائر رمضان والاستفادة من أجوائه الإيمانية.

وشهدت الندوة تفاعلًا ملحوظًا من الحضور من خلال المناقشات وطرح الاستفسارات، بما يعكس حرصهم على الاستفادة من هذه اللقاءات الدعوية والاستعداد الأمثل لاستقبال شهر رمضان المبارك

مديرية أوقاف الإسماعيلية المعهد العالي للسياحة وزارة الأوقاف شهر رمضان

