قبل مواجهة الجيش الملكي.. 6 غيابات تعرقل الأهلي بينهم زيزو وتريزيجيه

بعد التأهل.. ماذا قدم الزمالك في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية؟

يفتقد النادي الأهلي عددًا من عناصره المؤثرة قبل المواجهة المرتقبة أمام الجيش الملكي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في السادسة مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويغيب عن صفوف الفريق الأحمر ستة لاعبين لأسباب مختلفة، في مقدمتهم الثنائي أحمد مصطفى زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، بسبب الإصابة، ما يمثل ضربة فنية مؤثرة قبل اللقاء الحاسم.

كما تضم قائمة الغيابات كلًا من محمد سيحا، ومحمد شكري، ومحمد شريف لأسباب فنية، في إطار الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب.

فيما يواصل الجهاز الفني استبعاد الوافد الجديد هادي رياض من قائمة المباريات منذ انضمامه، لعدم الجاهزية الفنية الكاملة وفقًا لتقييم الجهاز.