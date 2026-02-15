إعلان

تشييع جنازة الدكتور مفيد شهاب من مسجد المشير بالتجمع (صور)

كتب : عمر صبري

03:53 م 15/02/2026 تعديل في 04:11 م
تشيع الآن جنازة الدكتور مفيد شهاب، من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع، وسط حضور موسع من القيادات الحكومية والجامعية.

يحضر الجنازة، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور مصطفى الفقي، وزكريا عزمي.

كما يحضر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي السابق، والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد سمير حمزة، رئيس الجامعة العربية المفتوحة، والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر عضو مجلس الشيوخ.

ويحضر الجنازة، كذلك، الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور ماهر مصباح أمين المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، والدكتور عمرو عزت سلامه، وزير التعليم العالي الأسبق، أمين اتحاد الجامعات العربية، والفريق سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي الأسبق، والدكتورة مروة مشعل نائب المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني جامعة القاهرة.

مفيد شهاب مسجد المشير طنطاوي محمود توفيق وزير الداخلية مصطفى الفقي زكريا عزمي

