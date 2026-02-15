إعلان

إحباط محاولة تعدي على أملاك دولة واسترداد 5 أفدنة في باريس بالوادي الجديد- صور

كتب : محمد الباريسي

12:29 م 15/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مركز باريس يشن حملة لازالة التعديات على املاك الدولة
  • عرض 4 صورة
    استرداد 5 أفدنة املاك دولة بمركز باريس
  • عرض 4 صورة
    حملة لازالة التعديات على أملاك الدولة بمركز باريس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، تعديا “في المهد” على مساحة تُقدّر بنحو 5 أفدنة بمنطقة بئر 5 التابعة للمركز، بعد رصد أعمال تمهيد للأرض بغرض الزراعة دون سند قانوني، في إطار التحركات الميدانية للتصدي لأية محاولات استغلال غير مشروع لأراضي الدولة.

وقال سلامة محمد الحريتي، رئيس مركز باريس، اليوم الأحد، إنه جرى التدخل فور رصد تجهيزات أولية للأرض، حيث نُفِّذت الإزالة بشكل عاجل لمنع تطور التعدي إلى وضع يد فعلي أو إنشاءات قد تُعقّد إجراءات الاسترداد لاحقًا.

وأكد سلامة، أن الإجراء استهدف قطع الطريق على أي محاولات لاستغلال المساحة قبل اكتمال مظاهر التعدي.

ولفت إلى، أن حملة الإزالة جاءت ضمن سياسة “التعامل الفوري” مع المخالفات، مؤكدًا أن الوحدة المحلية تتحرك وفق تكليفات واضحة بعدم السماح بأي تعديات جديدة على الأراضي المملوكة للدولة، خاصةً ما يُرصد في مراحله الأولى.

وأشار الحريتي إلى أن أجهزة المركز تتعامل مع البلاغات والمشاهدات الميدانية باعتبارها أولوية، منعًا لتحول المخالفات إلى بؤر نزاع أو اعتداءات متكررة، لافتًا إلى أن الإزالة المبكرة تُعدّ أكثر حسمًا وأقل تكلفة على الدولة والمواطن.

وتهيب الوحدة المحلية بالمواطنين عدم التعدي على الأراضي المملوكة للدولة أو الشروع في استصلاحها أو استغلالها بغير الإجراءات القانونية، مشددةً على أن من يخالف ذلك ستُتخذ بحقه كافة الإجراءات القانونية وفق القواعد المنظمة، بما يشمل تحرير المحاضر اللازمة وإحالة الوقائع للجهات المختصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الوادي الجديد مدينة باريس محاولة تعدي على أملاك دولة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أرخص سيارة أوروبية أوتوماتيك زيرو بمصر بسعر يبدأ من 675 ألف جنيه
أخبار السيارات

أرخص سيارة أوروبية أوتوماتيك زيرو بمصر بسعر يبدأ من 675 ألف جنيه

زواج محلل وعلاقة محرمة.. اعترافات صادمة لسيدة ألقت مولودها في القمامة بالإسكندرية
أخبار المحافظات

زواج محلل وعلاقة محرمة.. اعترافات صادمة لسيدة ألقت مولودها في القمامة بالإسكندرية
عودة شوبير ومفاضلة هجومية.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجيش الملكى
رياضة محلية

عودة شوبير ومفاضلة هجومية.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجيش الملكى
كيف يؤثر تناول الأطعمة المالحة على الذاكرة؟
نصائح طبية

كيف يؤثر تناول الأطعمة المالحة على الذاكرة؟
الأرصاد تحذر من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة
أخبار مصر

الأرصاد تحذر من نشاط رياح مثير للرمال والأتربة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تقلبات جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأحد
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق