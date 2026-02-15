إعلان

سدد له 20 طعنة.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل "عديله" في الإسكندرية

كتب : مصراوي

03:03 م 15/02/2026

محكمة جنايات الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل محاكمة فني الألوميتال المتهم بقتل عديله، في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة "السيتي لايت"، وذلك إلى جلسة أبريل المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي لطفي المغازي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمود محمد الربيعي، والمستشار مصطفي سعد عبد السيد، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوي.

تعود وقائع القضية رقم 23380 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة ثالث المنتزه، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط القسم بورد بلاغ بمقتل مواطن في مدخل كمبوند سكني شهير.

وكشفت التحريات وجود خلافات أسرية بين المتهم "م.م.م" 37 سنة، فني ألوميتال، وزوجته وأسرتها، ووجود ضغائن نفسية من المتهم تجاه عديله "زوج شقيقة زوجته" المدعو "م.أ.ع" بسبب الفارق الاجتماعي بينهما وحقده عليه.

ووفقًا لأوراق القضية، توجه المتهم لرؤية أبنائه في منزل أسرتها وهناك تقابل مع المجني عليه وطلب منه التوجه معه إلى الشقة المجاورة المهجورة للتحدث معه إلا أنه أمسك قطعة خرسانية وانهال بها على رأسه.

وحاول أحد السكان إسعاف المجني عليه وتخليصه من يد المتهم إلا أن الأخير نزل من المصعد مرة أخرى حاملًا سلاح أبيض "سكين" واعتدى على المجني عليه بمدخل كمبوند "السيتي لايت" وسدد له 20 طعنة في مختلف أنحاء الجسم أنهت حياته.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثالث، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.

محكمة جنايات الإسكندرية المتهم بقتل عديله واقعة السيتي لايت الإسكندرية

