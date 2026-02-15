وكالات

كشف حميد رضا قنبري، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، عن مساعٍ إيرانية لتوسيع التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، تتضمن شراء طائرات مدنية أمريكية لتجديد الأسطول الجوي المتقادم، مشيرًا إلى أن المحادثات المحتملة تتجاوز الإطار السياسي لتشمل مجالات استراتيجية مثل النفط والغاز والاستثمار في قطاع التعدين.

وأوضح قنبري، في تصريحات نقلتها وكالة فارس، أن استدامة أي اتفاق مستقبلي تتطلب تحقيق منفعة اقتصادية ملموسة وسريعة للطرف الأمريكي أيضًا، لضمان توازن المكاسب واستمرارية التفاهمات، مشيرًا إلى أن جزءًا من الاتفاق سيركز على الإفراج الفعلي والدائم عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.

ودعا قنبري إلى عدم ربط الأنشطة الاقتصادية الداخلية بنتائج هذه المفاوضات، تفاديًا لأي تعطيل للاقتصاد الوطني، مؤكّدًا أهمية ضمان مصالح متبادلة للطرفين لضمان نجاح أي تفاهم مستقبلي.