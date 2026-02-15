بالأسماء.. جثتان و14 مصابًا في حادث مروع على صحراوي البحيرة

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 14 آخرون بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

إثر إخطار من شرطة النجدة بوقوع حادث عند الكيلو 107 قبل واحة عمر، في اتجاه القاهرة انتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتبين وفاة كلا من: عبدالجليل عبدالجواد، 40 عاماً، مقيم مطوبس، وعبدالوهاب صبحي محمد، 41 عاماً، مقيم الإسكندرية.

وأصيب كل من: فاطمة إكرامي إبراهيم، 16 عاماً، مقيم السادات، هشام إكرامي إبراهيم، 18 عاماً، مقيم السادات، شيرين محمد إبراهيم، 40 عاماً، مقيم السادات، محمد وليد كمال، 21 عاماً، مقيم الإسكندرية، أحمد سمير محمد، 18 عاماً، مقيم الإسكندرية، عبد الوهاب صبحي محمد، 32 عاماً، مقيم كفر الشيخ.

كما أصيب كل من: محمد علي محمد، 19 عاماً، مقيم كفر الشيخ، عبد العزيز عبد الجليل امبابي، 45 عاماً، مقيم منوف، محمد سعيد مرسي، 35 عاماً، مقيم المنوفية، عطا إسماعيل راغب، 53 عاماً، مقيم كفر الشيخ، شريف صلاح فتح الله، 50 عاماً، مقيم الإسكندرية، وسام أمين محمود، 53 عاماً، مقيم الإسكندرية، إكرامي إبراهيم إبراهيم، 43 عاماً، مقيم السادات، محمد السيد الحماقي، 56 عاماً، مقيم الإسكندرية.



نُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وأودعت الجثتان ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.