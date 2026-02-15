إعلان

بالأسماء.. جثتان و14 مصابًا في حادث مروع على صحراوي البحيرة

كتب : أحمد نصرة

02:09 م 15/02/2026

موقع الحادث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 14 آخرون بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

إثر إخطار من شرطة النجدة بوقوع حادث عند الكيلو 107 قبل واحة عمر، في اتجاه القاهرة انتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتبين وفاة كلا من: عبدالجليل عبدالجواد، 40 عاماً، مقيم مطوبس، وعبدالوهاب صبحي محمد، 41 عاماً، مقيم الإسكندرية.

وأصيب كل من: فاطمة إكرامي إبراهيم، 16 عاماً، مقيم السادات، هشام إكرامي إبراهيم، 18 عاماً، مقيم السادات، شيرين محمد إبراهيم، 40 عاماً، مقيم السادات، محمد وليد كمال، 21 عاماً، مقيم الإسكندرية، أحمد سمير محمد، 18 عاماً، مقيم الإسكندرية، عبد الوهاب صبحي محمد، 32 عاماً، مقيم كفر الشيخ.

كما أصيب كل من: محمد علي محمد، 19 عاماً، مقيم كفر الشيخ، عبد العزيز عبد الجليل امبابي، 45 عاماً، مقيم منوف، محمد سعيد مرسي، 35 عاماً، مقيم المنوفية، عطا إسماعيل راغب، 53 عاماً، مقيم كفر الشيخ، شريف صلاح فتح الله، 50 عاماً، مقيم الإسكندرية، وسام أمين محمود، 53 عاماً، مقيم الإسكندرية، إكرامي إبراهيم إبراهيم، 43 عاماً، مقيم السادات، محمد السيد الحماقي، 56 عاماً، مقيم الإسكندرية.


نُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وأودعت الجثتان ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث مروع حادث تصادم تصادم سيارتين محافظة البحيرة شرطة النجدة سيارات الإسعاف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مدبولي: زيادة الحد الأدنى للأجور هذا العام لها أهمية قصوى وستشمل القطاع
أخبار مصر

مدبولي: زيادة الحد الأدنى للأجور هذا العام لها أهمية قصوى وستشمل القطاع
إسرائيل توافق على دخول شاحنات الحلويات والمشروبات الغازية لغزة "بمناسبة
شئون عربية و دولية

إسرائيل توافق على دخول شاحنات الحلويات والمشروبات الغازية لغزة "بمناسبة
تامر أمين لـ محمد رمضان: "برافو عليك".. والأخير: شهادة أعتز بيها (ما القصة؟)
زووم

تامر أمين لـ محمد رمضان: "برافو عليك".. والأخير: شهادة أعتز بيها (ما القصة؟)
رئيس الوزراء: لا زيادات في الأسعار رغم الحزمة الاجتماعية الجديدة
أخبار مصر

رئيس الوزراء: لا زيادات في الأسعار رغم الحزمة الاجتماعية الجديدة
"إديني مدفن" يضع منير مكرم بمرمى الانتقادات: "اللي مش عاجبه يصرف على ولادي"
زووم

"إديني مدفن" يضع منير مكرم بمرمى الانتقادات: "اللي مش عاجبه يصرف على ولادي"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق