رئيس الوزراء: لا زيادات في الأسعار رغم الحزمة الاجتماعية الجديدة

كتب : أحمد الجندي

03:04 م 15/02/2026 تعديل في 04:13 م

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تسعى لعدم السماح بأي زيادات في الأسعار خلال هذا العام، مؤكدًا أن هذا ما تعمل عليه الحكومة حاليًا لضمان استقرار الأسعار.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة لا تعني أي ارتفاع في أسعار السلع أو الخدمات، موضحًا أن الهدف من الحزمة هو تقديم دعم مباشر للمواطنين وتحسين قدرتهم الشرائية دون التأثير على الأسواق.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة ستواصل متابعة الأسواق بشكل يومي لضمان استقرار الأسعار وحماية المواطنين من أي زيادات غير مبررة.

