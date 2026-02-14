بالصور- حملات بيطرية مكبرة على أسواق اللحوم بأسوان قبل رمضان

بعد إهانته وسط الشارع.. حبس المتهمين بالتعدي على "إسلام" في بنها (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

نفذت مديرية الطب البيطري بأسوان حملات تفتيشية على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم بمختلف أنحاء المحافظة، في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم.

وقال الدكتور جمعة مكي، مدير مديرية الطب البيطري، إنه بناءً على تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، واصلت الأجهزة المختصة بالمديرية، من خلال أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم.

وأتى ذلك بإشراف الدكتورة سهام زاهر، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، والدكتور إبراهيم فتح الله، رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتور صلاح إسماعيل، رئيس قسم التفتيش بإدارة أسوان البيطرية، تنظيم الحملات المكبرة ضمن خطط يومية وأسبوعية للمرور على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك، للتأكد من سلامة الإجراءات والتحقق من الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والبيئية في مختلف محلات الجزارة والمطاعم ومنافذ بيع المنتجات الغذائية.

وأشار إلى أن الحملات استهدفت المرور الميداني على الأسواق بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية، وأسفرت عن ضبط ومصادرة 314 كجم من اللحوم والدواجن ومنتجاتها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تحرير 10 محاضر لمخالفات متنوعة.

وأكد الدكتور جمعة مكي أن المديرية لن تتهاون مع أي منشأة تخالف القواعد أو تهدد صحة المواطنين، مشيرًا إلى استمرار الجهود الرقابية والتفتيشية لمتابعة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، وضمان تحقيق الأمن الغذائي والصحي للمواطنين.