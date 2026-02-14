الأقصر ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان المبارك (صور)

بعد إهانته وسط الشارع.. حبس المتهمين بالتعدي على "إسلام" في بنها (صور)

أعلنت محافظة الأقصر رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والتموينية، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، لضمان توافر السلع الأساسية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال الشهر الكريم.

وأكدت المحافظة أن الاستعدادات تشمل افتتاح عدد من معارض "أهلاً رمضان" بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتوفير السلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار مخفضة، ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن الأسر ومواجهة ارتفاع الأسعار.

كما أعلنت مديرية التموين بالأقصر عن خطة موسعة تتضمن تشغيل 9 معارض رئيسية و58 منفذًا تموينيًا ثابتًا ومتحركًا لتغطية جميع المناطق، مع توفير كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية مثل السكر والزيت والأرز والمكرونة واللحوم والدواجن.

وفي السياق ذاته، شددت المحافظة على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، والتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين.

وتضمنت الاستعدادات أيضًا رفع جاهزية القطاعات الخدمية المختلفة من خلال تكثيف أعمال النظافة والإنارة، واستعداد المستشفيات ومرافق الإسعاف والطوارئ، إلى جانب التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين الأسواق وأماكن التجمعات خلال الشهر الكريم.

وأكدت محافظة الأقصر استمرار المتابعة اليومية لضمان استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان المبارك.