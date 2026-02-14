رئيس وزراء باكستان يستعرض الوضع الأمني في اجتماع مع وزير الداخلية

لاهور (باكستان)- (د ب أ)

عقد رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، اليوم السبت، اجتماعًا هاما مع وزير الداخلية محسن نقوي وذلك لاستعراض الوضع الأمني العام في البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية.

وخلال الاجتماع، أطلع وزير الداخلية رئيس الوزراء على أوضاع القانون والنظام السائدة على مستوى البلاد.

كما تم تقديم تحديث مفصل بشأن الوضع الإداري والأمني الحالي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

ووجه رئيس الوزراء وزير الداخلية إلى ضمان إدارة الترتيبات الأمنية في إسلام أباد بأكثر الطرق فعالية وحل جميع المسائل ذات الصلة بكفاءة.

كما تقرر أن يقوم وزير الداخلية محسن نقوي، في القريب العاجل، بزيارة رسمية إلى سريلانكا، حيث سيسلم رسالة خاصة من رئيس الوزراء إلى رئيس سريلانكا.