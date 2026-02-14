إصابة 9 عمال في تصادم ميكروباص ونصف نقل على صحراوي المنيا

المنيا - جمال محمد:

شهد الطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم السبت، تصادم ميكروباص بسيارة نصف نقل، أسفر عن إصابة 9 عمال بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وتلقت مديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع الحادث بالقرب من مصنع السكر بالقناة، فتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

وأظهرت التحريات الأولية أن الحادث نجم عن السرعة الزائدة من قبل سائقي السيارتين. وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على السيارتين، وتولت النيابة التحقيقات.