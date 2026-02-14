إعلان

السيسي يناقش الزيادة المقترحة في دخول العاملين بالدولة 2026-2027

كتب : محمد نصار

02:08 م 14/02/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، إجراءات زيادة دخول العاملين بالدولة، وحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026-2027.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.

وتضمن الإصلاحات المقترحة، يشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب وكذلك منظومة الضريبة العقارية، وتطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب، إلى جانب بعض الإصلاحات في إطار تلبية طلبات قطاع الصناعة.

