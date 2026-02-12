إعلان

بالصور- السيطرة على حريق بعقار في مدينة الشهداء بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

01:54 م 12/02/2026

قوات الحماية المدنية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، على حريق اندلع بأحد المنازل بشارع طلعت حرب بمدينة الشهداء، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى محمد الزرقاني رئيس مركز ومدينة الشهداء إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل ملحق بأحد المنازل، فانتقل إلى موقع البلاغ برفقة محمد عمران نائب رئيس المدينة، لمتابعة الموقف ميدانيًا والتأكد من سرعة التعامل مع الحادث.

دفعت الحماية المدنية بسيارة إطفاء وتمكنت من إخماد الحريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع آثار الحادث.

وأفاد شهود عيان أن الأهالي فوجئوا بتصاعد النيران بشكل مفاجئ من ملحق مبني بمنزل مسلح، فجرى إبلاغ الجهات المختصة التي تحركت فورًا للسيطرة على الحريق.

وأسفر الحريق عن احتراق "عشة" وبعض الأدوات الخاصة بالمنزل، دون تسجيل أي إصابات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

قوات الحماية المدنية مدينة الشهداء حريق

