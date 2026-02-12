مباريات الأمس
بيراميدز: ملعب مباراة إنبي يفتقد لأساسيات كرة القدم.. والتحكيم دون المستوى

كتب : هند عواد

12:21 م 12/02/2026 تعديل في 12:23 م
انتقد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، ملعب مباراة فريقه ضد إنبي، التي أقيمت مساء أمس، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 2-1.

وقال هاني السعيد، في بيان عبر المركز الإعلامي لنادي بيراميدز: "لماذا يصر المسؤولون على خوض بيراميدز مبارياته على ملاعب تفتقد لأبسط أساسيات كرة القدم ومن دون عشب تقريبا في حين أن المنافسين يواجهون نفس الأندية على ملاعب أخرى ممتازة، ما يعتبر أمرا خارج قواعد المنافسة الشريفة على بطولة الدوري".

وأضاف: "إذا كان الرد على ذلك أن الأمن هو من يرفض خوض المنافسين لمبارياتهم على هذه الملاعب، فإن الأمر لن يرفض أن تقام مباريات بيراميدز كذلك خارج هذه الملاعب التي تسيء لسمعة الكرة المصرية ومن الطبيعي أن يتساوى المتنافسون في ذات الظروف ويخوض جميعهم المباريات في ملاعب معروفة ومحددة ولائقة ليلعب عليها كرة قدم حقيقية".

وواصل: "غير سعيد بملعب بتروسبورت الذي أقيمت عليه المباراة، حالته سيئة ويعرض اللاعبين للإصابات ويعطي صورة سلبية للعالم عن الكرة في مصر ولابد من توحيد معايير اختيار الملاعب، وتحكيم المباراة كان دون المستوى، وقراراته غير موفقة وتأثرت بالضغط عليه، ولولا تدخلات الحكم السيئة لحقق بيراميدز انتصارا كبيرا".

