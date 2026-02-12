بدء أول اجتماع للحكومة بالتشكيل الجديد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، أول اجتماع للحكومة بالتشكيل الجديد للوزراء، ويعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بمشاركة الدكتور ضياء رشوان ، وزير الدولة للإعلام فى أول مشاركة رسمية له بعد توليه مهام منصبه الجديد.

وكرم مجلس الوزراء، اليوم الخميس قبل أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد، الوزراء الراحلين عن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى التشكيل الأخير لتكريمهم على جهودهم ، وذلك بحضور الوزراء الجدد .