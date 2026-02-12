إعلان

بدء أول اجتماع للحكومة بالتشكيل الجديد

كتب : محمد سامي

02:35 م 12/02/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، أول اجتماع للحكومة بالتشكيل الجديد للوزراء، ويعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بمشاركة الدكتور ضياء رشوان ، وزير الدولة للإعلام فى أول مشاركة رسمية له بعد توليه مهام منصبه الجديد.

وكرم مجلس الوزراء، اليوم الخميس قبل أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد، الوزراء الراحلين عن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى التشكيل الأخير لتكريمهم على جهودهم ، وذلك بحضور الوزراء الجدد .

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مدبولي: تكليف رئاسي بدمج وتسريع تنفيذ مبادرة التأمين الشامل
أخبار مصر

مدبولي: تكليف رئاسي بدمج وتسريع تنفيذ مبادرة التأمين الشامل
كيف يؤثر قرار المركزي خفض الفائدة على سعر الذهب؟ خبير يوضح
اقتصاد

كيف يؤثر قرار المركزي خفض الفائدة على سعر الذهب؟ خبير يوضح
رمضان 2026.. عودة محمد صبحي تشعل المنافسة مع عز وحلمي وهنيدي بمسلسلات الإذاعة
زووم

رمضان 2026.. عودة محمد صبحي تشعل المنافسة مع عز وحلمي وهنيدي بمسلسلات الإذاعة
لأول مرة منذ 4 سنوات.. البنك المركزي يخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك
أخبار البنوك

لأول مرة منذ 4 سنوات.. البنك المركزي يخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك
تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس
أخبار البنوك

تراجع في 8 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الخميس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكسب 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم
تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان