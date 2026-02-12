إعلان

تسليم 1616 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم في الشرقية

كتب : ياسمين عزت

02:25 م 12/02/2026

المهندس حازم الأشموني

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، تسليم 1616 بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الهمم بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين من ذوي القدرات الخاصة، بما يضمن تمتعهم بكافة الحقوق التي يكفلها القانون وتحقيق دمجهم الكامل داخل المجتمع.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الأشخاص ذوي الهمم، والعمل على توفير مختلف سبل الدعم والرعاية لهم، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم المجتمعية وتحقيق تكافؤ الفرص.

ومن جانبه، أوضح أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أنه تم توزيع 1616 بطاقة خدمات متكاملة الدفعة 31 على الإدارات الاجتماعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال شهر فبراير، وذلك للأشخاص المستحقين عقب إجراء الكشف الطبي الوظيفي المميكن لإثبات الإعاقة وتحديد نوعها ودرجتها، أو للحاصلين بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوي الهمم.

وأضاف أن الوزارة أتاحت خدمة الاستعلام عن أماكن استلام بطاقات الخدمات المتكاملة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، والخط الساخن رقم 15044 والإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية.

وأشار إلى أن شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة تشمل إجراء كشف طبي بإحدى مستشفيات وزارة الصحة أو الجهات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية والتعليمية أو مستشفيات القوات المسلحة والشرطة وإجراء الكشف الوظيفي بمكاتب التأهيل الاجتماعي الأقرب لمحل الإقامة لإثبات وجود الإعاقة.

حازم الأشموني الشرقية ذوي الهمم

