بروتوكول تعاون لترخيص سيارات توزيع لمبات الليد ومرشدات المياه بالبحيرة

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة البحيرة والشركة المصرية لتوزيع لمبات الليد ، لترخيص سيارات توزيع لمبات الليد الموفرة للطاقة ومرشدات المياه بعدد من شوارع وميادين المحافظة.

يهدف البروتوكول إلى تشجيع المواطنين على استخدام وسائل الإضاءة الموفرة للطاقة وأدوات ترشيد استهلاك المياه، بما يسهم في خفض معدلات الاستهلاك وتحقيق وفر اقتصادي للأسر، فضلًا عن دعم توجه الدولة نحو الاستخدام الأمثل للطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأكدت محافظ البحيرة أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف ترشيد الطاقة والتحول إلى الحلول الحديثة والمستدامة، مشيرة إلى أن البروتوكول يأتي ضمن خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

وأضافت أن تواجد سيارات توزيع لمبات الليد ومرشدات المياه سيسهم في تيسير وصول المنتجات الموفرة للمواطنين بأسعار مناسبة، إلى جانب رفع الوعي بأهمية الاستخدام الرشيد للكهرباء والمياه.