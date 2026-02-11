إعلان

انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمدينة أسوان

كتب : إيهاب عمران

08:37 م 11/02/2026

انهيار عقار أرشيفية

أسوان - إيهاب عمران:

شهدت مدينة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، انهيار عقار مكون من 4 طوابق بالقرب من مستشفى الجرمانية.

تلقى اللواء عبدالله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور قسم أول أسوان يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار العقار المهجور. وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف والجهات الأمنية إلى مكان الواقعة للمعاينة والتحريات.

ولحسن الحظ، لم يسفر انهيار العقار عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح، نظرًا لكون المبنى مهجورًا وخاليًا من السكان.

جرى تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في أسباب الانهيار.

