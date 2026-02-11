ماذا طلب نتنياهو من ترامب خلال اجتماعهما بشأن إيران؟

كشف مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن المطالب التي طرحها نتنياهو أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماعهما اليوم الأربعاء في البيت الأبيض.

وأوضح المكتب في بيان، أن نتنياهو شدد خلال اللقاء على ما وصفها بالاحتياجات الأمنية لدولة الاحتلال، وذلك في سياق المفاوضات الجارية مع إيران، مؤكداً ضرورة أخذ هذه المتطلبات بعين الاعتبار في أي مسار تفاوضي.

وأشار مكتب رئيس حكومة، إلى أن نتنياهو وترامب اتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم المصالح المشتركة لكلا الطرفين.

ومن جهته، قال الرئيس الأمريكي، إنه أعرب عن إصراره خلال مباحثاته مع نتنياهو في البيت الأبيض على مواصلة المفاوضات مع إيران، فيما تدفع واشنطن نحو توقيع صفقة نووية مع طهران.

وقال ترامب عبر منصته تروث سوشيال: "لقد كان اجتماعا جيدا جدا، تتواصل العلاقات الهائلة بين بلدينا، ولم يتم التوصل إلى شئ محدد باستثناء الإصرار على استمرار المباحثات مع إيران لرؤية ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى صفقة أم لا".