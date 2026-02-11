إعلان

"ماتت من التعذيب".. قرار قضائي عاجل ضد المتهم بقتل زوجته في طوخ

كتب : أسامة علاء الدين

08:43 م 11/02/2026

محكمة جنايات بنها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بإعدام "حمادة. م. ح. ع" المعروف بالفطاطري، بعد ورود الرأي الشرعي من فضيلة مفتي الجمهورية بالموافقة، لإدانته بقتل زوجته "حنان. ه. س. س.".

وتعود وقائع الجريمة إلى 16 ديسمبر 2024 بدائرة مركز طوخ، حيث استدرج المتهم زوجته داخل مسكن الزوجية، وقيدها ومنعها من الاستغاثة، وكمم فاهها، ثم تعدى عليها باستخدام أدوات مختلفة، بينها خشبة وحبل ومقص، وسكب عليها مياهًا ساخنة وقص شعرها، في مشهد يعكس قسوة بالغة وتجردًا من الرحمة، واستمر الاعتداء حتى فارقت الحياة، تاركًا وراءه جريمة أثارت جدلاً واسعًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب وعضوية المستشارين مصطفى فوزي عبدالله، أحمد عمر حسين، وعمرو أبو بكر شعيب، وأمانة السر محمد فرحات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم، 31 سنة، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 36694/2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 5456 لسنة 2024 كلي شمال بنها، بعد أن ثبت أن الجريمة وقعت على إثر خلافات زوجية، إذ عقد المتهم العزم على قتل زوجته وأعد أدوات الاعتداء بقصد إزهاق روحها، وتعدى عليها بالضرب مسبّبًا إصابات مميتة وفق التقرير الطبي الشرعي، دون أي مبرر قانوني.

محكمة جنايات بنها مفتي الجمهورية المتهم بقتل زوجته جريمة قتل النيابة العامة

