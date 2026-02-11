بالصور- تسليم 15 منزلًا بعد إعادة إعمارها بكوم أمبو في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

سلّم اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام لمحافظة أسوان، 15 منزلًا بقرية الشروق بمركز كوم أمبو، عقب الانتهاء من تنفيذ مشروع إعادة الإعمار ورفع الكفاءة لهذه المنازل، الذي نفذته مؤسسة "صناع الخير" بالتعاون مع مجموعة إحدى الشركات المتخصصة في الاستثمارات المالية والرقمية، ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

جاء ذلك بحضور كل من: السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني، ومصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، وياسمين راشد، رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي والتنمية المجتمعية بالمجموعة، إلى جانب القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي مركز كوم أمبو.

وأشاد اللواء ماهر هاشم بالشراكات الجادة والناجحة التي تستهدف دعم المواطن الأسواني، مؤكدًا أنها تجسد نموذجًا مشرفًا للتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومي تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما يحقق التمكين الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا ويساهم في تحسين جودة الحياة بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية.

كما أعرب اللواء ماهر هاشم عن تقديره للسفيرة نبيلة مكرم على حرصها في دعم ومتابعة أنشطة التحالف الوطني بالمحافظة، مشيدًا بتكامل جهود مؤسسة صناع الخير بقيادة مصطفى زمزم، ومجموعة الاستثمارات المالية والرقمية، في تقديم خدمات ملموسة لأهالي أسوان.

وعلى هامش الفعاليات، قامت السفيرة نبيلة مكرم واللواء ماهر هاشم والوفد المرافق لهما بتفقد مركز الاستدامة الثابت والمتنقل للتدريب على المشغولات اليدوية والحرف التراثية، بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي، وإتاحة الفرصة لتدريب وتأهيل الفتيات والسيدات لإتقان الحرف اليدوية والبيئية وتسويق منتجاتهن، بما يسهم في توفير مصدر دخل للأسر بقرية الشروق بمركز كوم أمبو، وقرية جرف حسين بمركز نصر النوبة، وغيرها من القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".