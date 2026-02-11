رئيس مياه القليوبية يتابع تسليم وصلة صرف صحي بالقشيش والمريج (صور)

بالصور- تسليم 15 منزلًا بعد إعادة إعمارها بكوم أمبو في أسوان

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أجرى المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، جولة ميدانية بقرى القشيش والمريج التابعة لمركز شبين القناطر، لمتابعة أعمال تسليم الغرف المنزلية ووصلات الصرف الصحي المنفذة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في إطار متابعة مشروعات البنية التحتية ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع.

وخلال الجولة، تابع فودة أعمال المرور على الوصلات المنزلية، حيث بلغ عدد الوصلات بقرية المريج 2676 وصلة صرف صحي، فيما وصل عدد الوصلات بقرية القشيش إلى 4262 وصلة، تمهيدًا لتسليم الأعمال إلى مكتب "دار الهندسة" الاستشاري لمشروع حياة كريمة بشبين القناطر.

وأكد رئيس الشركة أهمية الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير القياسية المعتمدة، مشددًا على ضرورة مراجعة جميع الأعمال بدقة قبل التسليم النهائي، لضمان تقديم خدمة صرف صحي آمنة ومستدامة تليق بالمواطنين، وتحقق أهداف المبادرة في تحسين جودة الحياة داخل القرى.

وأشار "فودة" إلى أن المتابعة الميدانية المستمرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بسرعة إنجاز المشروعات القومية وتحقيق أعلى معدلات الجودة، مؤكدًا أن الشركة تواصل جهودها لتسليم المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية حقيقية في مستوى خدمات الصرف الصحي بمركز شبين القناطر.