بحوزته 10 أجولة حشيش.. المشدد 10 سنوات وغرامة مالية لعاطل برأس سدر

جنوب سيناء - رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لحيازته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمدينة رأس سدر، وبرأت المحكمة شقيقه من التهم المنسوبة إليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، حامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور علي حامد وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط سكرتارية التحقيق.

وتعود الواقعة إلى شهر أغسطس الماضي، حين تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة سيناء الجنوبية والسويس معلومات تفيد قيام المتهم وشقيقه بالاتجار في المواد المخدرة وتخزينها في مسكنهما وإحدى مزارعهما، واستخدام سيارتين – إحداهما ملاكي وأخرى ربع نقل بدون لوحات معدنية – في نقل وترويج المخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات، داهمت قوة مشتركة من مباحث رأس سدر والإدارة العامة لمكافحة المخدرات المكان، وتمكنت من ضبط المتهم الأول وبحوزته مبلغ 830 جنيه وهاتف محمول.

كما عُثر داخل السيارة على 480 قطعة كبيرة من الحشيش، و3 أجولة تحتوي كل واحدة على 240 قطعة، إضافة إلى رخصة قيادة باسم شخص آخر.

وأرشد المتهم عن مزرعة خاصة بهما، وبمداهمتها تم العثور على 4 أجولة أخرى تضم 960 قطعة من الحشيش، إلى جانب مكبس يدوي محلي الصنع، و2 أسطمبة، و3 أجولة تحتوي على مسحوق أخضر يُستخدم في إعادة تصنيع المخدر.

بلغ إجمالي المضبوطات 2160 قطعة من مخدر الحشيش، بإجمالي وزن 206 كيلو جرام.

وخلال مواجهته، أقر المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات البيع، وأن الهاتف المحمول يُستخدم للتواصل مع العملاء، مشيرًا إلى اشتراك شقيقه في النشاط، قبل أن تصدر المحكمة الحكم بالسجن المشدد وغرامة مالية للمتهم الأول وبراءة شقيقه.