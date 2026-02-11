جامعة بنها تختتم فعاليات هاكاثون "الرعاية الصحية الذكية"

بنها - أسامة علاء الدين:

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، ختام فعاليات هاكاثون "الرعاية الصحية الذكية" تحت شعار "نبتكر مستقبل الرعاية الصحية"، والذي نظمته الجامعة بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس الأمناء بجامعة بنها الأهلية، والدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد الصباع، نائب الجامعة المصرية اليابانية، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية.

وأشاد "الجيزاوي" خلال كلمته بالأفكار المبتكرة والحلول العملية التي قدمها المشاركون من مختلف الجامعات المصرية، مؤكدًا أن شباب مصر قادر على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية، وأن الجامعة ليست مجرد مكان للتعلم، بل منارة للبحث والتطوير والإسهام في بناء مستقبل أفضل.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة عدم التوقف عند حدود الفكرة أو النموذج الأولي، والعمل على استثمار الابتكارات وتحويلها إلى شركات ناشئة منافسة محليًا وإقليميًا، مع توفير الجامعة بيئة حاضنة تدعم الطلاب في تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس، ليكونوا روادًا في مجال الابتكار الصحي.

من جانبها، أكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي حرص جامعة بنها على تنظيم الهاكاثون دعمًا للتحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030، من خلال تعزيز الابتكار وتشجيع الشباب على تقديم أفكارهم ومشروعاتهم في مختلف مجالات الرعاية الصحية الذكية.

وأوضح الدكتور شادي المشد، المدير التنفيذي للمعلومات، أنه تم تكريم الفرق الفائزة في مسارات الهاكاثون المختلفة، والتي شملت: الذكاء الاصطناعي في التشخيص، والمراقبة الصحية عن بُعد، والصحة النفسية والعافية، وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية، وحلول التطبيب عن بُعد، وإنترنت الأشياء لرعاية كبار السن، وتحليل وعرض البيانات الطبية، بإجمالي جوائز مالية قدرها 175 ألف جنيه مقدمة من جامعة بنها.

وفي ختام الاحتفال، كرم الدكتور ناصر الجيزاوي الفرق الفائزة تقديرًا لجهودهم وتميزهم في تقديم حلول مبتكرة تدعم مستقبل الرعاية الصحية الذكية.