جامعة قناة السويس تطلق قافلة إصحاح بيئي شاملة بمركز ومدينة فايد

كتب : أميرة يوسف

07:54 م 11/02/2026

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نظمت جامعة قناة السويس، برئاسة الأستاذ الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، قافلة إصحاح بيئي شاملة بمركز ومدينة فايد.

ويأتي ذلك بتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وفي إطار بروتوكول التعاون بين الجامعة ومديرية الزراعة برئاسة الدكتور محمد عطوة جمال الدين، وكيل وزارة الزراعة.

هدفت القافلة إلى رفع وعي المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية السليمة، حيث شملت المرور الميداني على مساحات مزروعة بمحاصيل القمح والبرسيم وعدد من المحاصيل الأخرى، مع تقديم إرشادات عملية تساعد على تحسين الإنتاج وتقليل الفاقد.

كما قام الفريق العلمي بفحص زراعات المانجو ومحاصيل الخضر بالحقول المفتوحة والصوب والأنفاق الأرضية، ومنها الفلفل، الخيار، الطماطم، الباذنجان، الفاصوليا الخضراء، الكوسة، والخس، مع توضيح الأساليب الصحيحة للتعامل مع المحاصيل في مختلف مراحل نموها.

وشملت فعاليات القافلة شرحًا لأهمية الإدارة الرشيدة للري، وبرامج التسميد المتوازن، وطرق المكافحة المتكاملة للآفات، بما يسهم في الحفاظ على التربة وترشيد استخدام المياه وضمان إنتاج محاصيل صحية وآمنة.

وفي ختام الزيارة، أجاب الفريق العلمي على استفسارات المزارعين وقدم التوصيات الفنية اللازمة لتحسين الإنتاجية الزراعية.

وأُشرفت على تنفيذ القافلة الدكتورة دينا محمد علي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود فرج، عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد وصفي علوان، وكيل الكلية لشؤون خدمة وتنمية المجتمع والبيئة، بمشاركة نخبة من المتخصصين بجامعة قناة السويس، وحضور ممثلي الجمعيات الزراعية والإدارة الزراعية بمركز فايد.

جامعة قناة السويس قافلة إصحاح بيئي شاملة مركز ومدينة فايد

