إعلان

تأجيل محاكمة 108 متهمين بقضية "داعش القطامية" لـ25 مايو

كتب : صابر المحلاوي

09:33 م 11/02/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 108 متهمين في القضية رقم 3202 لسنة 2025 جنايات القطامية، والمعروفة إعلاميًا بـ"داعش القطامية"، إلى جلسة 25 مايو المقبل، لسماع الشهود.

وجاء بأمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2016 وحتى 24 فبراير 2024، انضم المتهمون جميعًا إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين من الثالث والثمانين وحتى الأخير ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، من خلال توفير الأموال ومواد الدعم اللوجستي للجماعة. ونُسب إلى المتهم الثامن عشر الالتحاق بجماعة مسلحة خارج البلاد هي "أحرار الشام"، بينما وُجه للمتهم السادس والثمانين تهمة الالتحاق بتنظيم "داعش" في سوريا.

وشملت قائمة الاتهامات كذلك حيازة أسلحة نارية وذخائر؛ إذ وُجه للمتهم التاسع عشر حيازة بندقية خرطوش وذخيرة، وللمتهم الخامس والعشرين حيازة سلاح ناري بقصد استخدامه في عمل إرهابي، وللمتهمين السابع والثلاثين والخامس والخمسين والثامن والسبعين والتاسع والسبعين والثمانين حيازة بنادق آلية وذخائر، فيما نُسب للمتهم الثالث والخمسين حيازة سلاحين ناريين وذخائر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تأجيل محاكمة 108 متهمين قضية داعش القطامية مجمع محاكم بدر الدائرة الثانية إرهاب تهمة تعطيل أحكام الدستور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"MBC مصر" تكشف بوستر جديد لبرنامج "رامز ليفل الوحش"
زووم

"MBC مصر" تكشف بوستر جديد لبرنامج "رامز ليفل الوحش"
"يوم في جزيرة إبستين".. حفل ملهي ليلي بجاردن سيتي منعته الداخلية. ماذا حدث؟
حوادث وقضايا

"يوم في جزيرة إبستين".. حفل ملهي ليلي بجاردن سيتي منعته الداخلية. ماذا حدث؟
"أوعى تبطل مقالب يا رامز".. كيف علق الجمهور على بوستر "رامز ليفل الوحش"؟
زووم

"أوعى تبطل مقالب يا رامز".. كيف علق الجمهور على بوستر "رامز ليفل الوحش"؟
وحدات من قوات البحرية التركية تصل الصومال.. ماذا يحدث؟
شئون عربية و دولية

وحدات من قوات البحرية التركية تصل الصومال.. ماذا يحدث؟
لماذا سميت منطقة الكوربة بهذا الاسم؟- لن تتخيل أصلها
علاقات

لماذا سميت منطقة الكوربة بهذا الاسم؟- لن تتخيل أصلها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان