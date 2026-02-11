تأجيل محاكمة 108 متهمين بقضية "داعش القطامية" لـ25 مايو

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 108 متهمين في القضية رقم 3202 لسنة 2025 جنايات القطامية، والمعروفة إعلاميًا بـ"داعش القطامية"، إلى جلسة 25 مايو المقبل، لسماع الشهود.

وجاء بأمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2016 وحتى 24 فبراير 2024، انضم المتهمون جميعًا إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين من الثالث والثمانين وحتى الأخير ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، من خلال توفير الأموال ومواد الدعم اللوجستي للجماعة. ونُسب إلى المتهم الثامن عشر الالتحاق بجماعة مسلحة خارج البلاد هي "أحرار الشام"، بينما وُجه للمتهم السادس والثمانين تهمة الالتحاق بتنظيم "داعش" في سوريا.

وشملت قائمة الاتهامات كذلك حيازة أسلحة نارية وذخائر؛ إذ وُجه للمتهم التاسع عشر حيازة بندقية خرطوش وذخيرة، وللمتهم الخامس والعشرين حيازة سلاح ناري بقصد استخدامه في عمل إرهابي، وللمتهمين السابع والثلاثين والخامس والخمسين والثامن والسبعين والتاسع والسبعين والثمانين حيازة بنادق آلية وذخائر، فيما نُسب للمتهم الثالث والخمسين حيازة سلاحين ناريين وذخائر.