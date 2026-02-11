إعلان

استعدادًا لشهر رمضان.. جولات مفاجئة لقيادات الإسماعيلية لمتابعة الخدمات

كتب : أميرة يوسف

07:44 م 11/02/2026

جولات مفاجئة لقيادات الإسماعيلية لمتابعة الخدمات

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، قامت قيادات محافظة الإسماعيلية بجولات تفقدية مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمات والمرافق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف التواجد الميداني للقيادات التنفيذية لضمان جاهزية المحافظة.

قام اللواء طارق محمود اليمني، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بجولة ميدانية مفاجئة بقرية أبوسلطان التابعة لمركز ومدينة فايد، رافقه خلالها محمد علي، رئيس مركز ومدينة فايد، وسهير الغمري، رئيس قرية أبوسلطان.

وخلال الجولة، تفقد "اليمني" عددًا من الطرق والمحاور المرورية بالقرية، ووجَّه بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة كافة محاضر الإشغالات التي حررتها الوحدة المحلية، والتأكد من مطابقتها للواقع الفعلي.

وشدد السكرتير العام المساعد على الإزالة الفورية لجميع التعديات والإشغالات التي تعيق حركة السيارات، مع التأكيد على حق المشاة في استخدام الأرصفة بأمان، خاصة لكبار السن والأطفال.

كما وجه "اليمني" بتكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات وزيادة عدد الورديات الإضافية لمواجهة الزيادة المتوقعة في المخلفات مع قرب حلول الشهر الكريم.

وأكد "اليمني" أن هذه الجولات تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير يعيق المظهر الحضاري للمحافظة أو يؤثر على راحة المواطنين خلال الأيام المقبلة.

