"لا تتوافق مع القيم المجتمعية".. تركيا تحظر حفلات موسيقى في إسطنبول

كتب : مصراوي

06:47 م 10/02/2026

تركيا تحظر حفلات موسيقى في إسطنبول

وكالات

حظرت السلطات التركية اليوم الثلاثاء حفلين لموسيقى الهيفي ميتال وأمرت بإغلاق لمدة 48 ساعة لمركز فنون رائد في إسطنبول، بدعوى عدم توافق الفعاليات مع "القيم المجتمعية".

وأعلن قائم مقام منطقة بشكتاش إلغاء عروض فرقة "سلوتر تو بريفيل" الروسية لموسيقى الديث كور وفرقة "بيهيموث" البولندية لموسيقى البلاك ميتال، والتي كانت مقررة يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي.

وعلق الأمر الإداري فعليا جميع الأنشطة التي تتطلب تذاكر في "مركز زورلو للفنون الاستعراضية"، وهو المركز الرئيسي في المدينة للعروض الموسيقية والمسرحية الدولية.

ودافع والي إسطنبول داود جول عن هذه الخطوة على منصة إكس، صرح فيه بأنه لن يتم السماح بأي نشاط "يفسد المجتمع".

ووصف أليكس تيربل، المغني الرئيسي في فرقة "سلوتر تو بريفيل"، الإلغاء بأنه "وضع محزن للغاية" في منشور على إنستجرام، زاعما أن القرار جاء عقب ضغوط من دوائر إسلامية اتهمت المجموعة بنشر "دعاية شيطانية"، ونفى تيربل هذه الاتهامات، ولم يصدر مركز زورلو بيانا على الفور.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من عمليات الإلغاء الأخيرة في تركيا، حيث تضغط الجماعات المحافظة على المسؤولين لمنع المهرجانات الموسيقية والفعاليات الفنية لأسباب أخلاقية.

تركيا إسطنبول حفلات موسيقى

