إعلان

الأقصر تواجه الغلاء.. 9 معارض وتخفيضات 30% (صور)

كتب : مصراوي

06:05 م 10/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محافظ الأقصر يفتتح معرض أهلا رمضان (1)
  • عرض 6 صورة
    محافظ الأقصر يفتتح معرض أهلا رمضان (4)
  • عرض 6 صورة
    محافظ الأقصر يفتتح معرض أهلا رمضان (5)
  • عرض 6 صورة
    محافظ الأقصر يفتتح معرض أهلا رمضان (2)
  • عرض 6 صورة
    محافظ الأقصر يفتتح معرض أهلا رمضان (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الأقصر - محمد محروس:

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، معرض "أهلًا رمضان" بساحة محطة القطار بالمحافظة، معلنًا رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الشهر الكريم عبر خطة تسعى لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر، وتوفير السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بنسب تصل إلى 30% لضبط الأسعار ومواجهة موجات الغلاء.

تغطية شاملة

تتضمن الخطة الموسعة التي أعلنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية افتتاح 9 معارض رئيسية تغطي كل مراكز ومدن المحافظة، بداية من بندر الأقصر، مرورًا بأرمنت وإسنا والبياضية، وصولًا إلى القرنة والزينية والطود، بالتزامن مع تشغيل 58 منفذًا تموينيًا يتنوع بين الثابت والمتحرك، بمشاركة واسعة من السلاسل التجارية الكبرى ومنافذ مشروع "جمعيتي" لضمان وصول الدعم والسلع المخفضة إلى أهالي القرى والنجوع.

رقابة صارمة

فعّلت المديرية غرف عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لمراقبة الأسواق والمخابز، مكثفةً حملاتها الرقابية الصباحية والمسائية لضبط أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية، مع التأكد الصارم من جودة وصلاحية المعروضات للاستهلاك.

كما أمنت المحافظة انتظام عمل المخابز البلدية وحصص الدقيق، موفرة مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية كالسكر والزيت والأرز والمكرونة واللحوم والدواجن المجمدة، لضمان استقرار المعروض وعدم حدوث أي نقص طوال الشهر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

معرض أهلا رمضان الأقصر عبدالمطلب عمارة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عباس أبو الحسن يعلق على اختيار وزيرة الثقافة الجديدة.. ماذا قال؟
زووم

عباس أبو الحسن يعلق على اختيار وزيرة الثقافة الجديدة.. ماذا قال؟
التشكيل الكامل لحكومة مدبولي الجديدة 2026
أخبار مصر

التشكيل الكامل لحكومة مدبولي الجديدة 2026
بعد تعيينه نائبًا لوزير الخارجية.. من هو السفير محمد أبوبكر صالح؟
شئون عربية و دولية

بعد تعيينه نائبًا لوزير الخارجية.. من هو السفير محمد أبوبكر صالح؟
استقالة ضياء رشوان من "الجبهة الوطنية" بعد تكليفه بوزارة الإعلام
أخبار مصر

استقالة ضياء رشوان من "الجبهة الوطنية" بعد تكليفه بوزارة الإعلام
لماذا يتكالب المشترون على السبائك بدلًا من المشغولات؟ خبراء يوضحون
اقتصاد

لماذا يتكالب المشترون على السبائك بدلًا من المشغولات؟ خبراء يوضحون

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي