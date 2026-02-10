الأقصر تواجه الغلاء.. 9 معارض وتخفيضات 30% (صور)

الأقصر - محمد محروس:

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، معرض "أهلًا رمضان" بساحة محطة القطار بالمحافظة، معلنًا رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الشهر الكريم عبر خطة تسعى لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر، وتوفير السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بنسب تصل إلى 30% لضبط الأسعار ومواجهة موجات الغلاء.

تغطية شاملة

تتضمن الخطة الموسعة التي أعلنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية افتتاح 9 معارض رئيسية تغطي كل مراكز ومدن المحافظة، بداية من بندر الأقصر، مرورًا بأرمنت وإسنا والبياضية، وصولًا إلى القرنة والزينية والطود، بالتزامن مع تشغيل 58 منفذًا تموينيًا يتنوع بين الثابت والمتحرك، بمشاركة واسعة من السلاسل التجارية الكبرى ومنافذ مشروع "جمعيتي" لضمان وصول الدعم والسلع المخفضة إلى أهالي القرى والنجوع.

رقابة صارمة

فعّلت المديرية غرف عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لمراقبة الأسواق والمخابز، مكثفةً حملاتها الرقابية الصباحية والمسائية لضبط أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية، مع التأكد الصارم من جودة وصلاحية المعروضات للاستهلاك.

كما أمنت المحافظة انتظام عمل المخابز البلدية وحصص الدقيق، موفرة مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية كالسكر والزيت والأرز والمكرونة واللحوم والدواجن المجمدة، لضمان استقرار المعروض وعدم حدوث أي نقص طوال الشهر.