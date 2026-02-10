إعلان

محافظ سوهاج يستمع لشكاوى وطلبات المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي

كتب : عمار عبدالواحد

01:57 م 10/02/2026

محافظ سوهاج يستمع لشكاوى وطلبات المواطنين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سوهاج- عمار عبدالواحد:

عقد اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر الديوان العام للمحافظة، والذي يُعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وذلك بحضور وكلاء الوزارات، ورؤساء المديريات الخدمية، وعدد من ممثلي الجهات التنفيذية المختصة.

وشهد اللقاء حضورًا كبيرًا من المواطنين من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث استمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى والطلبات المتنوعة، والتي شملت توفير فرص العمل، وطلبات العلاج على نفقة الدولة، والحصول على المساعدات الاجتماعية ومعاشات "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى طلبات ترخيص الأكشاك، ودعم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

ووجّه المحافظ خلال اللقاء بسرعة فحص الشكاوى المقدمة، والاستجابة الفورية للطلبات التي يمكن تنفيذها، كما أحال عددًا من الحالات إلى الجهات المختصة لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأكد سراج، أن الاستجابة لاحتياجات المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للشكاوى المحالة، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة البت فيها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللقاء الأسبوعي لمحافظ سوهاج اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج محافظ سوهاج يستمع لشكاوى المواطنين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات الثلاثاء
أرخص سيارة زيرو تقدمها جيلي في مصر
أخبار السيارات

أرخص سيارة زيرو تقدمها جيلي في مصر

بعد وضعه أسبوعًا بالعناية.. وفاة شاب حادث منوف الذي أبكى أهالي المنوفية
أخبار المحافظات

بعد وضعه أسبوعًا بالعناية.. وفاة شاب حادث منوف الذي أبكى أهالي المنوفية
رمضان 2026| "هاكر وكيميائي".. أبرز مهن نجوم المسلسلات
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026| "هاكر وكيميائي".. أبرز مهن نجوم المسلسلات
رويترز: مخاوف إقليمية من قرب معسكر الدعم السريع في إثيوبيا من سد النهضة
شئون عربية و دولية

رويترز: مخاوف إقليمية من قرب معسكر الدعم السريع في إثيوبيا من سد النهضة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
الذهب يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي