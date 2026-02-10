إعلان

الداخلية تضبط المتهم بضرب كلب حتى الموت في المعادي

كتب : علاء عمران

02:24 م 10/02/2026

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على كلب باستخدام عصا خشبية، مما أدى إلى نفوقه بالقاهرة.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا فعلته بأن الكلب كان يترهيب الأطفال والمارة بالشارع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية ضرب كلب المعادي

