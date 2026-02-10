نتنياهو: سأناقش أولا وقبل كل شيء الملف الإيراني مع ترامب

وكالات

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إيران هي القضية "الأولى والأهم" على جدول الأعمال، وذلك أثناء مغادرته للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن العاصمة.

وصرّح نتنياهو وهو يصعد إلى طائرته قائلًا: "سنناقش في هذه الرحلة سلسلة من القضايا: غزة، والمنطقة، ولكن قبل كل شيء، المفاوضات مع إيران"، وتابع: "سأعرض على الرئيس وجهة نظرنا بشأن المبادئ الأساسية للمفاوضات، وهي مبادئ نعتبرها حيوية ليس فقط لإسرائيل، بل لكل من يرغب في السلام والأمن في الشرق الأوسط".

ومن المقرر أن يجتمع الزعيمان، الأربعاء. وسيكون هذا الاجتماع السابع بينهما خلال ولاية ترامب الرئاسية الثانية.

وفي الأسبوع الماضي، صرح المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، بأن إيران "لا يمكن الوثوق بها"، وذلك في الوقت الذي كان ويتكوف يستعد فيه للقاء ممثلين إيرانيين قبل الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في عُمان.