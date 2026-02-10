ضبط 14 متهماً استغلوا 38 طفلاً في التسول وبيع السلع بالجيزة
كتب : علاء عمران
02:26 م 10/02/2026
أطفال التسول
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 14 متهماً (6 رجال و8 سيدات) لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بأسلوب إلحاحي، وذلك بنطاق محافظة الجيزة.
وأدت الحملة إلى ضبط المتهمين وبصحبتهم 38 طفلاً من الأحداث المعرضين للخطر، أثناء قيامهم ببيع السلع والتسول. وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالنشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى تسليم الأطفال المجني عليهم إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحالات التي تعذر الوصول إلى ذويها، تمهيداً لإيداعهم بإحدى دور الرعاية.