قالت وسائل إعلام صومالية إن طائرة ركاب تابعة لشركة "ستار سكاي" تحطمت في البحر، وكان على متنها نحو 55 راكبًا، بعد لحظات قليلة من الإقلاع.

ووفقًا لوسائل الإعلام الصومالية، تحطمت الطائرة في مياه ضحلة بعد وقت قصير من إقلاعها من أحد المطارات في الصومال.

وأفادت التقارير بأن الطائرة، التابعة لشركة الطيران المحلية "ستار سكاي"، غادرت مطار آدم عدي الدولي قبل أن تسقط على ساحل المحيط الهندي في منطقة قريبة من محيط المطار. وكانت الرحلة قد أقلعت من المدرج رقم 23، ويُرجّح أنها واجهت مشكلات فنية أثناء محاولتها الارتفاع.

WATCH: First Footage of StarSky Plane Crashing Near Aden Adde Airport



The first video has emerged showing the StarSky aircraft crashing near Mogadishu's Aden Adde International Airport, shortly after it took off. #Somalia pic.twitter.com/wdLpqPlpft — GAROWE ONLINE (@GaroweOnline) February 10, 2026

وقال شهود عيان قرب شاطئ جاسيرا إن الطائرة كانت تحلّق على ارتفاع منخفض بشكل غير معتاد، قبل أن ترتطم بالمياه الضحلة وتنزلق على سطحها ثم تستقر على الشاطئ، بحسب موقع "AirLive". وأظهرت صور من موقع الحادث انفصال جناح الطائرة بالكامل، بينما تجمع عدد من الأشخاص في المكان.

ووصلت فرق الإنقاذ إلى موقع الحطام خلال دقائق، حيث قال مسؤول في المطار: "كانت الأولوية التأكد من عدم اندلاع حريق بعد الاصطدام، نظرًا لقرب الطائرة من المياه". وأضاف: "نحن مرتاحون للإبلاغ عن إجلاء جميع من كانوا على متن الطائرة بسلام".