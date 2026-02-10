رصف 19 شارعًا رئيسيًا في 7 أحياء بالإسكندرية –صور

زغاريد في الديوان العام.. محافظ المنوفية يشهد عقد قران 3 من أبناء دور الرعاية

أنهت مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، تنفيذ الخطة السنوية لرصف الطرق والشوارع بـ 7 أحياء خلال شهر يناير المنقضي، بالإضافة إلى إعادة الشيء لأصله وترميم الحفر والمطبات في الشوارع الرئيسية والفرعية بنسبة 100%.

وشملت الخطة رصف 19 شارعًا رئيسيًا تخدم قطاع كبير من المواطنين بأحياء "الجمرك، غرب، شرق، العجمي، المنتزه ثان، المنتزه أول، العامرية أول، العامرية ثان".

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، اليوم الثلاثاء، تشمل الخطة رصف شوارع رئيسية من بينها البصيلي، والمختار، والأشرف، وطريق الحرية و30 عرامة، وسيكلام الصغير والنصر وبوابات النهضة.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه مديرية الطرق والأحياء بالاستجابة لأكبر عدد ممكن من مطالب المواطنين التي تتعلق برفع كفاءة الطرق، وإنجازها في أسرع وقت.