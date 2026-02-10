فتاة واقعة التحرش بالمواصلات العامة: بنات تعرفوا عليه وكان يتتبعهن قبلي

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، عن إنجاز رياضي جديد حققته بطلات مصر من لاعبات "المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي"، بحصد 5 ميداليات متنوعة (4 ذهبيات وبرونزية) خلال مشاركتهن في البطولات العربية المقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأشادت المديرية بالأداء المشرف للبطلات اللاتي رفعن اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

حصاد متميز في دورتي الشارقة والإمارات

وجاءت النتائج المتميزة من خلال تألق اللاعبة شذى حسام أحمد، التي حصدت ميداليتين ذهبيتين في مسابقتي "100 متر عدو" و"سباق التتابع 4×100 متر" بدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بالشارقة، كما حققت اللاعبة شيرين شعبان أحمد الميدالية الذهبية في مسابقة "رمي الرمح" بذات البطولة.

وفي منافسات التايكوندو، نجحت اللاعبة جنى حسني مندور في انتزاع الميدالية الذهبية في بطولة الأندية العربية، والميدالية البرونزية في بطولة كأس العرب للتايكوندو بالإمارات.

إشادة رسمية ودعم لصناعة الأبطال

من جانبها، احتفت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، بهذا الإنجاز، مؤكدة أن هذه النتائج تعكس نجاح "المشروع القومي للموهبة" والدعم المتواصل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لصناعة أبطال قادرين على المنافسة دوليًا.

وأكدت "الشريف" أن المديرية مستمرة في توفير كافة الإمكانيات لدعم الموهوبين وضمان استدامة تفوقهم الرياضي في المرحلة المقبلة.