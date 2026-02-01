إعلان

فحوصات شاملة لـ 510 أسر.. "مسح تدريجي" لترصد الأمراض بسيناء (صور)

كتب : رضا السيد

10:53 م 01/02/2026
جنوب سيناء - رضا السيد:

واصلت مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء تنفيذ أعمال "المسح التدريجي" لترصد الأمراض غير السارية وعوامل الخطورة المرتبطة بها في مختلف مدن المحافظة، مستهدفة الوصول إلى 510 أسر حتى منتصف الشهر الجاري، وذلك ضمن حملة قومية تهدف لتعزيز الوقاية ودعم التخطيط الصحي المبني على أسس علمية دقيقة.

يومين لكل حالة

أوضح الدكتور محمود العقيلي، مسؤول المبادرات الرئاسية، أن منهجية العمل تتسم بالدقة حيث تستغرق الإجراءات يومين لكل حالة، وتبدأ بملء استبيان شامل عن الوضع الصحي، يليه إجراء حزمة متكاملة من الفحوصات والتحاليل الطبية، تشمل تحليل السكر التراكمي، والاعتلال الكلوي، وفيروسات الكبد، إلى جانب فحوصات السمع والبصر، وتحاليل الدم، والطفيليات، والدهون الثلاثية، والكوليسترول.

منهجية علمية

أشار "العقيلي"، في تصريحاته اليوم، إلى أن أعمال المسح المستمرة حتى 15 فبراير الجاري، تعتمد في اختيار الأسر المستهدفة على منهجية علمية تضمن تمثيل مختلف الفئات السكانية والمناطق الجغرافية لعكس الوضع الصحي الفعلي، مؤكدًا التزام الفرق الطبية بالمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، والحفاظ التام على سرية بيانات المشاركين وخصوصيتهم.

ينفذ المسح فريق عمل مشترك يضم أطباء وتمريض وفنيي معامل من مديرية الصحة، بالتعاون مع متخصصين من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لضمان التكامل بين الجوانب الطبية والإحصائية، بما يساهم في تحديد الفئات المستحقة للتدخلات العلاجية وتعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية، تحت رعاية القيادة السياسية وإشراف وزارة الصحة ومحافظة جنوب سيناء.

