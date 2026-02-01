طيور تحطم طائرة.. مناورة طوارئ شاملة بمطار أسوان (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

عايش المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، تفاصيل "سيناريو كارثي" افتراضي لحادث طائرة، وذلك خلال فعاليات تجربة الطوارئ العملية متسعة النطاق التي نُفذت بمطار أسوان الدولي، للسيطرة على حريق وتداعيات تحطم طائرة ممثلة في "هيكل معدني"، بحضور الطيار شريف عبد الناصر، مدير المطار، ومشاركة واسعة من كافة الإدارات الداخلية والجهات الخارجية المعنية.

سيناريو الكارثة

تمحور سيناريو التدريب حول محاكاة دقيقة للحظات الرعب، بدأت بإبلاغ قائد طائرة، على متنها 50 راكبًا يشملون الطاقم الجوي، برج المراقبة عن اصطدام "سرب طيور" بالطائرة على ارتفاع منخفض يبلغ 500 قدم أثناء محاولة الهبوط، مما تسبب في اهتزازات عنيفة بالمحرك الأيمن وتسرب وقود، ليتطور الموقف بفقدان جزئي للسيطرة على نظام التوجيه الأمامي، وانحراف الطائرة خارج المدرج إلى المنطقة الترابية واشتعال النيران بالمحرك.

إدارة الأزمة

تعاملت أجهزة المطار مع الموقف فور إطلاق برج المراقبة صافرة الإنذار؛ حيث وجه مدير المطار بفتح غرفة الأزمات وانعقاد لجنة الطوارئ، وتفعيل مركز القيادة المتنقل، لتتحرك فرق الإنقاذ والإطفاء وتنجح في السيطرة على الحريق، بالتزامن مع فرض أمن الموانئ كردونًا أمنيًا حول الموقع، وتدخل الفرق الطبية لفرز وإسعاف المصابين، ونشر خيام الطوارئ ومراكز استقبال الناجين والأهالي وتفعيل المركز الإعلامي.

تكامل الأدوار

شهدت المناورة تطبيقًا كاملًا للإجراءات الإدارية والقانونية، حيث قامت سلطة الجمارك بالتحفظ على البضائع عالية القيمة، وتولت الجوازات إنهاء إجراءات سفر الركاب وحصر جنسياتهم، والتعامل مع حالات "الوفيات" الافتراضية بالتنسيق مع القنصليات، واختتمت التجربة بقيام شركة الطيران بإزاحة الطائرة بعد انتهاء عمل لجنة تحقيق الحوادث والتأكد من سلامة المدرج، ليتم إعلان عودة المطار للتشغيل الطبيعي.

أهداف التجربة

استهدفت التجربة تفعيل تعليمات منظمة الطيران المدني الدولي "ICAO" وسلطة الطيران المدني المصري، لرفع كفاءة مواجهة الأزمات، وتقليل زمن الاستجابة، وكشف نقاط القوة لتدعيمها ونقاط الضعف لتلافيها، مع تدريب الكوادر على التنسيق المشترك لحماية الأرواح والممتلكات.