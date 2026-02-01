"قطع راسها يوم الصباحية".. ماذا حدث في جريمة عروس الصعيد؟

كتب- محمود الشوربجي:

شهدت إحدى قرى مركز الفتح بمحافظة أسيوط، جريمة قتل بشعة حينما أقبل شاب على قتل زوجته على خلفية شكه فى سلوكها عقب ليلة الزفاف.

في حلقة جديدة من سلسلة "جرائم عش الزوجية"، التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل فتاة على يد زوجها في شهر سبتمبر من عام 2024.

ليلة سعيدة انتظرها المتهم "م. م. ب" 24 عامًا، والضحية "أ. ع. م"، وهي ليلة زفافهما، انتهى الحفل وسط فرحة عارمة بين الأهل والأصدقاء مع طموحات من الزوجين بمستقبل ينعم بالهدوء والود.

لكن الأمور جرت كما لم يتخيل أحد، ففي صباح اليوم التالي لاحظ الزوج عدم وجود دماء نتيجة العلاقة الزوجية، الأمر الذي أثار شكوكه تجاه زوجته.

فتوجه المتهم إلى المطبخ وأحضر سكينًا وقام بذبح زوجته حتى فصل رأسها عن جسدها، ثم حمل الرأس ونزل بها إلى والديه بالطابق الأرضي داخل المنزل.

وبعد ساعات من الواقعة، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من المتهم بقيامه بذبح زوجته داخل مسكن الزوجية.

مباشرة انتقل معاون وحدة مباحث مركز الفتح إلى موقع البلاغ، حيث تبين وجود المتهم جالسًا بجوار جثة زوجته مفصولة الرأس أمام باب الحمام، وبجوارها سكين استخدم في ارتكاب الجريمة.

وبمواجهة المتهم أمام وكيل نيابة الفتح، اعترف بارتكاب الجريمة، موضحًا أنه تزوج المجني عليها يوم 1 سبتمبر 2024، وبعد انتهاء حفل الزفاف صعدا إلى شقتهما، وفي اليوم التالي شك في سلوك زوجته وقام بارتكاب جريمته.

بدورها قررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة القضية رقم رقم 18537 لسنة 2024 جنايات مركز الفتح، وبعد عدة أسابيع قررت إحالته إلى محكمة جنايات أسيوط.

وبجلسة 7 ديسمبر الماضي، قضت الدائرة الرابعة الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط، بإعدام المتهم شنقًا، بعد إدانته بقتل زوجته على خلفية شكه في سلوكها عقب ليلة الزفاف.

اقرأ أيضًا:

انتقام مُر في بيت العيلة .. حكاية "الحاجة أرزاق" تشعل الثأر بين الإخوة في الجيزة

غرام تذبح طفليها في لحظة ندم انتقاما من زوجها.. جريمة مرعبة تهز الجيزة