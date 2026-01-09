بـ 13 سيارة إطفاء و5 فنطاس مياه.. السيطرة على حريق مخزن سنتريس في المنوفية

أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة استئناف حركة الملاحة النيلية بصورة طبيعية، عقب استقرار الأحوال الجوية بعد تعرض محافظة أسوان لعاصفة ترابية اليوم.

وقال مهندس بحرى سامى البربرى مدير الملاحة النهرية بمصر العليا، إنه بعد هدوء سرعة الرياح وتحسن مدى الرؤية الأفقية تم عودة النشاط الملاحى فى المسطح المائى بنطاق المحافظة.

وأشار إلى أن ذلك يشمل البواخر السياحية والعائمات والعبارات النيلية والمراكب الشراعية وقوارب الصيد بمجرى نهر النيل، وكذلك ببحيرة ناصر طبقا لقواعد الأمان أثناء الإبحار والمناورة و التراكى الآمن، فيما انتظمت حركة الرحلات الجوية بين مطار أسوان الدولى وباقى المطارات الأخرى سواء داخليا أو دوليا.