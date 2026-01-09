إعلان

عقب استقرار الأحوال الجوية.. استئناف حركة الملاحة النيلية والجوية بأسوان

كتب : إيهاب عمران

11:35 م 09/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    استئناف حركة الملاحة النيلية والجوية بأسوان (3)
  • عرض 4 صورة
    استئناف حركة الملاحة النيلية والجوية بأسوان (1)
  • عرض 4 صورة
    محافظة أسوان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة استئناف حركة الملاحة النيلية بصورة طبيعية، عقب استقرار الأحوال الجوية بعد تعرض محافظة أسوان لعاصفة ترابية اليوم.

وقال مهندس بحرى سامى البربرى مدير الملاحة النهرية بمصر العليا، إنه بعد هدوء سرعة الرياح وتحسن مدى الرؤية الأفقية تم عودة النشاط الملاحى فى المسطح المائى بنطاق المحافظة.

وأشار إلى أن ذلك يشمل البواخر السياحية والعائمات والعبارات النيلية والمراكب الشراعية وقوارب الصيد بمجرى نهر النيل، وكذلك ببحيرة ناصر طبقا لقواعد الأمان أثناء الإبحار والمناورة و التراكى الآمن، فيما انتظمت حركة الرحلات الجوية بين مطار أسوان الدولى وباقى المطارات الأخرى سواء داخليا أو دوليا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

استقرار الأحوال الجوية بأسوان استئناف حركة الملاحة النيلية والجوية بأسوان اللواء إسماعيل كمال حافظ أسوان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

وزير الزراعة: لا مبرر لارتفاع سعر الكتكوت من 8 لـ35 جنيهًا.. آلياتنا لضبط
أخبار مصر

وزير الزراعة: لا مبرر لارتفاع سعر الكتكوت من 8 لـ35 جنيهًا.. آلياتنا لضبط
6 صور من حفل زفاف ابنة الفنان منير مكرم
زووم

6 صور من حفل زفاف ابنة الفنان منير مكرم

منها المصرية.. 10 لغات قديمة لا تزال مستخدمة في جميع أنحاء العالم (صور)
علاقات

منها المصرية.. 10 لغات قديمة لا تزال مستخدمة في جميع أنحاء العالم (صور)
كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز السنغال على مالي؟ (كوميك)
مصراوي ستوري

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز السنغال على مالي؟ (كوميك)
بعد ظهوره في دولة التلاوة.. من هو الشيخ محمد أيوب عاصف البريطاني؟
أخبار مصر

بعد ظهوره في دولة التلاوة.. من هو الشيخ محمد أيوب عاصف البريطاني؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان