عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لتطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري، وكذا رفع كفاءة وصيانة كوبري 6 أكتوبر، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور عمرو البيلي، مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية، واللواء علاء فتح الله، مدير الإدارة العامة للمرور، وعدد من المسئولين المعنيين.

وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الهدف من عقده هو متابعة مستجدات موضوعين رئيسيين؛ الأول: الموقف الحالي لأعمال التوسعة والتطوير بالطريق الدائري نظرًا للكثافات الكبيرة، مشيرًا إلى أنه رغم تشغيل المرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي الذي يقدم خدمة نقل جماعي، إلا أنه تم رصد مواقف عشوائية لسيارات الميكروباص على الطريق، ما يستدعي حلول عاجلة.

الموضوع الثاني يتمثل في رفع كفاءة وصيانة كوبري 6 أكتوبر وما يحتاجه من توسعة لاستيعاب الكثافات المرورية.

وفي ضوء ذلك، قدم وزير النقل عرضًا تناول خلاله شقين: حل مشكلة الازدحام على كوبري أكتوبر، والموقف التنفيذي لتطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 116 كم.

وفيما يتعلق بكوبري أكتوبر، استعرض وزير النقل التدخلات والأساليب المتبعة لحل الازدحام، مشيرًا إلى صعوبة توسعة الكوبري في القاهرة، ووضع خطة لتقليل الطلب على النقل داخل مركز المدينة، وتخفيف الازدحام بمحاور رئيسية، منها إنشاء العاصمة الجديدة لنقل المراكز الحكومية والإدارية والمالية، وتوفير بنية تحتية للنقل والمرافق.

وتضمنت التدخلات تطوير وإنشاء محاور طولية وعرضية مثل: محور جيهان السادات، محور كمال عامر، محور الشهيد، محور شينزو آبي، محور حسب الله الكفراوي، محور الحضارات، محور عمرو بن العاص، محور روض الفرج، وغيرها، لربط القاهرة بالطريق الدائري والعاصمة الجديدة، إضافة إلى توسعة كورنيش النيل لتسهيل حركة المرور بين شرق وغرب القاهرة وجذب الرحلات من كوبري أكتوبر.

وأشار الوزير إلى توفير مواقف آمنة ومنظمة للحد من إشغالات الطرق مثل: جراج متعدد الطوابق بميدان رمسيس، مجمع مواقف المريوطية، مجمع مواقف البوهي بإمبابة، موقف السلام الجديد قرب الطريق الدائري، ومواقف محطات الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري.

كما تم التوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة، من خلال افتتاح وتشغيل الخط الأول للمترو بعدد 35 محطة، الخط الثاني 20 محطة، الخط الثالث 34 محطة، وجارٍ تنفيذ الخط الرابع 38 محطة، والخط السادس 26 محطة، بالإضافة لتشغيل المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري من أكاديمية الشرطة حتى طريق الإسكندرية الزراعي بعدد 14 محطة في يونيو 2025، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية 18 محطة، والمرحلة الثالثة 16 محطة، بالإضافة لتنفيذ خطي المونوريل شرق/غرب النيل بطول حوالي 100 كم بعدد 35 محطة، بطاقة استيعابية لكل خط 600 ألف راكب يوميًا.

وفي الشق الثاني، عرض الوزير تطوير وتوسعة الطريق الدائري من الإسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطة بطول 35 كم، والمشكلات مثل الوقوف العشوائي لسيارات الميكروباص، والموقف من أكاديمية الشرطة حتى طريق الإسكندرية الصحراوي بطول 57 كم، وأيضًا من الإسكندرية الزراعي حتى الإسكندرية الصحراوي بطول 24 كم.

كما تم استعراض المحاور الجديدة على جانبي الطريق الدائري مثل: محور الجزائر، محور المريوطية، محور المرج الجديد، وطريق الخدمة السطحي حول الطريق الدائري (خارجي/داخلي)، مع مراحل إنشاء الأتوبيس الترددي السريع BRT وأهداف تشغيله لخدمة المواطنين وربط محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بوسيلة نقل واحدة.

وتطرق الوزير أيضًا إلى المقترحات والمتطلبات لاستمرار تنفيذ المشروعات الجارية للطريق السطحي، والمرحلة الثانية من محطات الأتوبيس الترددي السريع.

وتحدث محافظ القاهرة عن إصلاح وإعادة تأهيل الباكيات المعدنية المتضررة بكوبري 6 أكتوبر، معتبرًا أنه أحد أهم المحاور المرورية في القاهرة الكبرى، مستعرضًا الموقف التنفيذي وحلول الإصلاح.

كما استعرض مسئولو المرور أسباب التكدسات مثل عدم انتظام الحارات وحركة المشاة العشوائية، وجهود الحملات المرورية لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط والسيولة.

واتفق المجتمعون على نزول لجنة مشتركة لمعاينة نقاط الاختناقات على الطريق الدائري ووضع حلول عاجلة، وتكليف الهيئة العامة للطرق والكباري بالإشراف على صيانة كوبري 6 أكتوبر، على أن تنتهي محافظة القاهرة من إصلاح الباكيات التسع، مع توجيه رئيس الوزراء بسرعة إيجاد حلول للاختناقات بالتعاون مع الجهات المختصة.