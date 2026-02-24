قررت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بطعن فتاة عدة طعنات حتى الموت في الشارع بمدينة الخصوص، وذلك بعد رفضها الارتباط به.

وطلبت النيابة تحريات مباحث القليوبية حول الواقعة، وصَرَّحت بدفن الجثة عقب إجراء المناظرة الطبية وسؤال شهود العيان، مع تفريغ كاميرات المراقبة لمنطقة الحادث.

وشيّع أهالي مدينة الخصوص جثمان الفتاة وسط حالة حزن شديدة وانهيار بين أسرتها وذويها، حيث حضر المئات لتوديعها في مشهد مؤثر، مطالبين بالقصاص العاجل من الجاني.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بقيام المتهم بالاعتداء على المجني عليها وتسديد طعنة نافذة لها في منطقة البطن، ما أدى إلى وفاتها في الحال.



وتمكنت الأجهزة من ضبط المتهم عقب تقنين الإجراءات، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات فورًا.

وتواصل النيابة التحقيق في ملابسات الحادث، مع استكمال تحريات المباحث والتأكد من التفاصيل المحيطة بالواقعة لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.