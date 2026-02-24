إعلان

رفضت خطبته.. قرار عاجل من النيابة شاب قتل فتاة في الشارع بالخصوص

كتب : أسامة علاء الدين

01:08 م 24/02/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بطعن فتاة عدة طعنات حتى الموت في الشارع بمدينة الخصوص، وذلك بعد رفضها الارتباط به.

وطلبت النيابة تحريات مباحث القليوبية حول الواقعة، وصَرَّحت بدفن الجثة عقب إجراء المناظرة الطبية وسؤال شهود العيان، مع تفريغ كاميرات المراقبة لمنطقة الحادث.

وشيّع أهالي مدينة الخصوص جثمان الفتاة وسط حالة حزن شديدة وانهيار بين أسرتها وذويها، حيث حضر المئات لتوديعها في مشهد مؤثر، مطالبين بالقصاص العاجل من الجاني.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بقيام المتهم بالاعتداء على المجني عليها وتسديد طعنة نافذة لها في منطقة البطن، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وتمكنت الأجهزة من ضبط المتهم عقب تقنين الإجراءات، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات فورًا.

وتواصل النيابة التحقيق في ملابسات الحادث، مع استكمال تحريات المباحث والتأكد من التفاصيل المحيطة بالواقعة لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الخصوص جريمة قتل القليوبية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بالتوفيق".. الزوراء العراقي يعلن انهاء التعاقد مع عماد النحاس
رياضة عربية وعالمية

"بالتوفيق".. الزوراء العراقي يعلن انهاء التعاقد مع عماد النحاس
مدبولي يعلن إطلاق مبادرة «أبواب الخير» لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال
أخبار وتقارير

مدبولي يعلن إطلاق مبادرة «أبواب الخير» لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال
هل يشهد السبت مواجهة كبرى؟.. تساؤلات "عكاشة" حول مستقبل المنطقة
أخبار مصر

هل يشهد السبت مواجهة كبرى؟.. تساؤلات "عكاشة" حول مستقبل المنطقة
"التنظيم والإدارة" يعلن نتيجة ترتيب الرغبات وقوائم الانتظار لمسابقة معلم
أخبار مصر

"التنظيم والإدارة" يعلن نتيجة ترتيب الرغبات وقوائم الانتظار لمسابقة معلم
موعد ومكان جنازة إسلام رضا إسماعيل شقيق الفنانة زينة
دراما و تليفزيون

موعد ومكان جنازة إسلام رضا إسماعيل شقيق الفنانة زينة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان